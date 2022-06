News

hey oui c'est officiel !C’est l’éditeur Hakusensha qui annonce que la suite de berserk aura bien lieu, et seradonc réalisé par le studio de kentaro miura.Le prochain chapitre sera donc pré publié le 24 Juin dans le Youg Animal.Voici une déclaration du magazine et de Kouji mori qui reprendra le scénario( c'est un ami d'enfance de miura avec qui il est resté très proche )Bonne ou mauvaise nouvelle ? On verra.. En tout cas Berserk aura probablement une fin.Certains fans seront ravis de la news ainsi que glénat on va pas se mentir