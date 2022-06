Alors, ça me fait marrer parce qu'on peut penser que c'est dans la même idée que "Xbox Studios" et "PlayStation Studios"... Sauf qu'en réfléchissant 1 minute avant même de lire la suite bah vous comprenez que c'est Nintendo, et que ce n'est pas cela dont on va parlerOui, Nintendo a enregistré la marque "Nintendo Studios", ainsi que "M Brothers Productions". Si ça ne tilte toujours pas chez vous notamment avec la 2e marque, et bien avec la description des marques ça devrait vous calmer : Les marques ont comme désignation tout ce qui est en rapport avec le cinéma / films (en tout cas sur Mario, d'après la désignation).On sait depuis 2015 que Nintendo veut élargir l'horizon de ses IP vers d'autres médias en plus que le jeu vidéo. On a le secteur mobile, mais dont le succès a été très limité (seul Fire Emblem Heroes performe très bien, même Animal Crossing et Mario Kart ont des résultat ok-tier, Nintendo n'a plus édité de jeu mobile depuis Dragalia Lost qui a récemment annoncé son arrêt de service). L'ouverture de zones Nintendo dans les parcs d'attractions d'Universal Studio ainsi que la production de film dont celui sur Mario a été repoussé à avril 2023.Ça reste que des marques que Nintendo peut même ne pas utiliser, mais il n'est pas déconnant de penser qu'avec la sortie d'un premier film "officiel" Nintendo ait juste envie de labéliser tout ça...