DreamsCom 2022 - 26 Mai au Juin



Sony State of Play - 2 Juin a 3:00 p.m. PT / 6:00 p.m. ET / 23:00 BST / 24:00 CET



Limited Run Games3 2022 - 6 Juin



Netflix Geeked Weekend (Séries) - 6 Juin a 9:00 a.m. PT/ 12:00 p.m. ET / 17:00 BST / 18:00 CET



Netflix Geeked Weekend (Films) - 7 Juin a 9:00 a.m. PT/ 12:00 p.m. ET / 17:00 BST / 18:00 CET

Netflix Geeked Weekend (Animation) - 8 Juin a 4:00 p.m. PT/ 7:00 p.m. ET / 24:00 BST / 01:00 CET



Netflix Geeked Weekend (Stranger Things) - 9 Juin a 9:00 a.m. PT/ 12:00 p.m. ET / 17:00 BST / 18:00 CET



Summer Game Fest 2022 Showcase Event - 9 Juin a 11:00 a.m. PT / 2:00 p.m. ET / 19:00 BST / 20:00 CET



Netflix Geeked Weekend (Games) - 10 Juin a 10:00 a.m. PT/ 1:00 p.m. ET / 18:00 BST / 19:00 CET



Tribeca Games Spotlight 2022 - June 10 at 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 20:00 BST / 21:00 CET



Guerilla Collective Showcase - 11 Juin 8:00 a.m. PT / 11:00 a.m. ET / 16:00 BST / 17:00 CET



Wholesome Direct - 11 Juin at 9:30 a.m. PT / 12:30 p.m. ET / 17:30 BST / 18:30 CET



Future Games Show 2022 - 12 Juin a 12:00 p.m. PT / 03:00 p.m. ET / 20:00 BST / 21:00 CET



Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 - 12 Juin a 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET / 18:00 BST / 19:00 CET



PC Gaming Show 2022 - 12 Juin a 12:30 p.m. PT / 3:30 p.m. ET / 20:30 BST / 21:30 CET



Indie Games Connect 2022 - 26 Juin a 11:00 a.m. JST / 7:00 p.m. PT / 10:00 p.m. ET / 3:00 BST / 4:00 CET



THQ Nordic Digital Showcase 2022 - 12 Août a 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET / 20:00 BST / 21:00 CET

Vu que les prochaines semaines il y aura tous ces évents :Trailer d'un jeu déjà officiellement annoncé, du gameplay de tel jeu, annonce d'un jeu ou l'on a eu que des rumeurs...?Vu qu'on va avoir quelques semaines amusantes selon Geoff: