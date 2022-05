Le manga Lamu (Urusei Yatsura) de Rumiko Takahashi (Ranma 1/2, Inuyasha) aura le droit a un remake par David Production (Jojo's Bizarre Adventures, Fire Force...).Cette nouvelle adaptation fera 4 cours donc potentiellement dans les 48/52 episodes.La premiere adaptation datait de 1981 et fut diffusée pour la premiere fois en France en 1988 au Club Dorothée.

Who likes this ?

posted the 05/19/2022 at 06:54 PM by guiguif