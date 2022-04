JVC

Pour l’heure, Nintendo Switch Sports promet une expérience qui rappellera très vite les bons souvenirs de Wii Sports. Tout en conservant quelques classiques non dénués d’ajouts inédits, Nintendo dépoussière sa licence grand public avec des nouveautés bienvenues. Le jeu n’affichera toutefois pas l’étendue de ses pleines capacités au lancement et devra s’armer de ses mises à jour estivales pour convaincre sur son football notamment.Nintendo Switch Sports s'annonce comme une valeur sûre du party game en famille et entre amis. L'offre de départ nous laisse profiter d'une variété de sports ayant différentes intensités et plusieurs façons de jouer. Comme Wii Sports en son temps, la simplicité et la reproduction des mouvements via les fonctionnalités gyroscopiques des Joy-Con font mouche immédiatement. Aucune mauvaise surprise au niveau des contrôles qui répondent bien même si plus de temps de jeu nous permettra de confirmer cela. Le jeu en ligne et les matchs classés laisseront également plus d'opportunités pour sortir le jeu en dehors des réunions à plusieurs personnes. De plus, les mises à jour déjà annoncées rassurent sur le suivi et l'apport en contenu.