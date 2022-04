Alors que certains remasters de séries mis sur le bas coté pendant des années tel que Saga ou Mana vont finalement donner lieu a de nouveaux jeux 100% inédits, il semblerait que la serie Chrono n'aura pas le droit aux mêmes honneurs, du moins pour le moment.C'est ce qui ressort d'une interview donnée au Famitsu par Masato Kato, Yasunori Mitsuda, and Nobuteru Yuki quand la question sur une potentielle suite a été posée." Il n'y a pas de plans pour (une suite ou un nouveau titre) maintenant, mais personne ne sait ce que l'avenir nous réserve."Le Remaster de Chrono Cross sortira demain en demat et a la fin du mois en physique en import Asia (FR inclus).

Like

Who likes this ?

posted the 04/06/2022 at 12:14 PM by guiguif