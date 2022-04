Jeux Vidéo

Hop ! Tant que j'y pense, une question !J'ai remit ma PS3, et depuis l'époque j'ai eu la fibre, j'ai changé la box dans les paramètres etc... Et j'ai des débits de merde (bon mieux qu'a l'époque ^^), j'ai changé les DNS j'arrive a avoir 11 mo/s, on peut pas avoir mieux ????C'est normal pour la PS3 ? Les serveurs en mousse de Sony ? Par cable ethernet ça serait mieux ? Les cou farci avec un médaillon de fois gras il y a pas meilleur comme plat ? Merci pour vos réponses