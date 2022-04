Nous sommes en très bonne position avec les PlayStation Studios en ce moment - et ce depuis quelques années. Le succès critique et commercial des jeux qu'ils ont créés nous a permis d'investir massivement dans la création de contenu. Nous développons nos studios de manière organique, et nous le faisons par le biais d'acquisitions. Nous avons acquis cinq studios au cours de l'année 2021, nous avons validés nos négociations avec Bungie et nous prévoyons d'en réaliser d'autres. Et cela nous fait entrer dans un cycle, un cycle vertueux, où le succès engendre le succès. Les jeux que nous créons sont de plus en plus grands, de plus en plus performants et de plus en plus beaux. La narration devient plus forte, et c'est vraiment génial, et les joueurs nous disent que c'est ce qu'ils attendent vraiment de PlayStation. Et je dois dire qu'en mettant ces jeux dans un service d'abonnement dès leur sortie, cela briserait en quelque sorte ce cycle vertueux, et nous ne serions pas en mesure d'investir de la manière dont nous le faisons actuellement, et donc nous ne le faisons pas. Nous allons nous en tenir à l'approche que nous avons, l'approche qui nous a bien servi pendant de nombreuses années maintenant, et l'approche qui profite à nos joueurs. C'est ce que nous allons faire.

Je vais faire un peu d'efforts sur ce coup-là. Je peux vous dire sans hésiter que les éditeurs participent massivement à l'élaboration du service. Tous les grands noms sont présents. Nous avons évidemment les PlayStation Studios. Nous avons de grands éditeurs, nous avons de petits éditeurs indépendants. Nous avons plus de 200 partenaires qui travaillent avec nous pour mettre leur contenu sur le nouveau PlayStation Plus. Donc, la proposition va être très forte.

Je pense qu'ils sont essentiels. Et je les considère comme l'un des éléments clés de la colle qui lie la communauté PlayStation ensemble, et qui lie cette communauté à nous. Et je pense que ce qui est génial avec le PlayStation Plus en particulier, c'est qu'au début, juste après le lancement de la PS4, la motivation d'achat du PlayStation Plus était principalement de pouvoir profiter du multijoueur en ligne. Aujourd'hui, nous avons fait évoluer le service de façon très positive, lentement mais sûrement, au cours des années qui ont suivi, et le PlayStation Plus a désormais une signification différente selon les personnes. La collection de jeux instantanée est incroyablement puissante, nous y avons travaillé très dur, et les joueurs l'adorent.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, était l'invité express du dernier numéro du PlayStation Podcast animé par Tim Turi (Manager, Content Communications, SIE) et Brett Elston (Manager, Content Communications, SIE). Une courte prise de parole pour revenir sur une actualité récente au sein de la société.