Alors que certains remaster laissent le choix entre la bande son d'epoque et la remasterisée faite pour l'occasion, pour Chrono Cross HD il n'y aura pas le choix car seule l'OST remasterisée sera disponible dans le jeu.Cela a été confirmé dans un communiqué presse.Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition sortira le 7 Avril en demat et le 28 Avril en version boite uniquement en import Asia.