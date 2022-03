Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Grand Theft Auto V par VG Tech et Digtal Foundry:







Résumé Analyse technique du jeuparet

Framerate







********************** **********************





Résumé

-PS5/XSX : 2560x1440 natif avec du FSR 1.0-XSS : 1920x1080 natif-PS5/XSX : 2560x1440 natif avec du FSR 1.0-PS5/XSX : 3840x2160 natif-XSS : 2560x1440 natif avec du FSR 1.0■Les ombres RT sont seulement sur PS5/XSX en mode Fidélité et Performance RT.■On peut voir des ombres manquantes sous les voitures sur XSX à partir de 12:00.■Meilleure distance d'affichage et densité de l'herbe en mode fidélité sur les 3 consoles par rapport au mode performance.■L'interface utilisateur est en 3840x2160 sur les trois consoles.-PS5/XSX : 2560x1440 natif / 60fps avec quelques rares baisses-PS5/XSX : 2560x1440 natif / 60fps avec quelques baisses■M-PS5/XSX : 3840x2160 natif / 30fps■Les 3 modes sont identiques sur PS5/XSX (textures, l'éclairage, les effets, ombres, SSAO, AF, distance d'affichage, géométrie...).■La PS5 bénéficie de quelques ombres supplémentaires sous les voitures que l'on ne trouve pas sur XSX dans aucun des 3 modes.■La XSX a des réflexions cube maps plus importantes sur les carrosseries des voitures, visible seulement sur le mode performance.■Hormis la résolution et les ombres RT les différences sont assez minimes entre le mode Fidélité et Performance RT.■Les réflexions cube maps ont une résolution plus élevée en mode Fidélité.■Temps de chargement : ~21s sur XSX contre ~23s sur PS5.■DF recommande le mode Performance RT sur les deux consoles.