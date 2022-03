Si vous avez fait la demo de Stranger of Paradise, la caverne des pirates a du vous rappeler un certains FF14.Et bien depuis quelques jours Square-Enix propose sur le Twitter du jeu des extraits de différentes missions se déroulants dans divers décors inspiré des precedents FF, allant de FF7 a FF8 en passant par FF12 ou FF5 avec les remix de musiques qui vont avec.Malheureusement les videos ne sont pas sur Youtube donc voici quelques liensFF7: https://twitter.com/SOPFFO/status/1503325064741068804 FF8: https://twitter.com/SOPFFO/status/1502600291652288513 FF12: https://twitter.com/SOPFFO/status/1502117106514644993 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins sort Vendredi.

posted the 03/14/2022 at 12:25 PM by guiguif