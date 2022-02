Dans une interview avec le Famitsu, le producteur Yusuke Tomizawa de Tales of Arise a révélé que son jeu ne recevrait pas d'adaptation animée contrairement a certains opus tel que Tales of Phantasia, Tales of Abyss ou encore plus recement Tales of Zestiria.La nouvelle video en animation de quelques minutes sortie il y a quelques jours avait donné de faux espoirs aux joueurs." Étant donné qu'une grande partie de Tales of Arise a été créée autour du fait qu'il s'agit d'un jeu, comme l'histoire et l'expérience globale, nous n'avons aucune intention de raconter cette même histoire à travers une adaptation animée."Il faudra donc oublier l'idée d'avoir une adaptation par Ufotable qui viennent encore de cartonner avec la seconde saison de Kimetsu no Yaiba.Tales of Arise est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.