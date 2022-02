Bonjour collègues chasseurs,Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cap de niveau final dans Bloodborne. Le BL 120 est-il vraiment approprié pour ce titre ?Je vais essayer de répondre à cette question, via une analyse. On va :- Replacer l'établissement de cette méta dans son contexte.- Effectuer des comparaisons avec les autres Souls, parce que ce choix de plafonnement est directement issu de ceux de ces derniers.Retrouvez la version écrite de cette vidéo ici :

posted the 02/15/2022 at 09:19 AM by guidafunkyman1