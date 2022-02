Des leaks sur twiter (ça vaut ce que ça vaut) annoncent 6 min dans le Nintendo direct de ce soir pour nous présenter le nouveau jeu de la franchise Xenoblade. Que préfériez vous voir d'annoncé ? -Xenoblade Chronicles 3 -Xenoblade Chronicles X-2 -Le remake/adaptation de Xenoblade Chronicles X sur switch (avec donc jeu en ligne optimisé et voix japonaises) On peut aussi imaginer qu'ils finiront bien par parler du jeu d'héroic fantasy annoncé en développement depuis au moins 4/5 ans.

posted the 02/09/2022 at 03:08 PM by funkysamurai