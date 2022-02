Que ce soit PSnow, Stadia, Xcloud, Geforce Now...? Et bientôt Amazon Luna...Si oui, vous en pensez quoi ?Vous seriez capable de jouer uniquement en cloud gaming? Si par ex il n'y avait plus de console.Vous pensez quoi de la qualité du cloud gaming par rapport au natif?Ou alors vous êtes totalement allergique au cloud gaming et vous ne jouerez jamais ainsi.