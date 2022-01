Si il sort un jour.Bien que la fin de Scarlet Nexus met une conclusion a la plupart des fils de l'intrigue, cette dernière laissait le champ ouvert à une suite. Bandai Namco n'a pas encore annoncé d'episode 2, mais le directeur du jeu Kenji Anabuki a déclaré qu'il serait intéressé par une suite qui aborderait le concept des superpouvoirs d'un point de vue "encore plus mature"."S'il y a une suite, je voudrais personnellement utiliser le thème des "superpuissances" dans des domaines autres que les combats. Le monde et les décors de l'histoire pourraient être créés pour convenir à un public encore plus mature en explorant des thèmes comme les dangers d'avoir ou d'utiliser des superpouvoirs."Scarlet Nexus a également reçu une adaptation animée par Sunrise (Cowboy Bebop, Gundam). Le producteur du jeu Keita Iizuka a déclaré que c'était un plaisir de travailler avec Sunrise et que l'adaptation animée avait contribué à la popularité et aux ventes du jeu, notamment auprès de la communauté des animateurs.L'anime propose une version légèrement différente de l'histoire, le dernier épisode incluant des détails qui n'étaient pas présents dans la fin du jeu. Selon Anabuki, l'orientation d'une éventuelle suite n'est pas encore décidée, elle pourrait reprendre après les événements du jeu ou de l'anime, ou faire quelque chose de complètement différent.Anabuki touche aussi un mot sur l'integration au Gamepass qui selon lui a permis un nouveau coup de pouce au gain de visibilité et aux ventes des DLC.Pour finir Anabuki se dit reconnaissant envers tous les fans qui ont soutenu Scarlet Nexus, déclarant : "Je me tiens constamment au courant des voix, des retours et des critiques constructives de la communauté." Sa passion est évidente, puisque son Twitter est rempli de captures d'écran colorées, de fanarts et de clips du jeu.