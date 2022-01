J'en vois sur le site certains critiquer les sorties 2022 first party Xbox depuis quelques jours, notamment certains joueurs XSX. Même si en fin d'année on a Starfield, mais également pour cette année Redfall. Ca parle également du jeu Xbox Global Publishing de Stoic Studios, dev de The Banner Saga. Du petit RPG d'Obsidian de Josh Sawyer.Mais bon depuis un moment on sait quil faudra du temps a Xbox pour prendre son rythme de croisière qui normalement devrait être pour l'année prochaine.Logiquement (sauf report) on devrait avoir de quasi sur l'année prochaine:Sans oublier la nouvelle IP de The Coalition.Sûrement Contraband et je dois en oublier.C'est vraiment a partir de là qu'on pourra vraiment avoir un véritable avis sur les first party Xbox, actuellement c'est beaucoup trop tôt.Perso je suis déjà chaud pour Avowed, Hellblade 2 mais surtout Perfect Dark.