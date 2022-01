Salut !J'ai fini Quantum Break juste avant de quitter 2021, et de débuter cette nouvelle année. Alors oui, je suis plutôt en retard sur les jeux, mais bon.Du coup, moi qui ne suis pas forcément fan de Remedy, est-ce que ce jeu m'a plu ?A l'époque, comment avait-il été perçu ?Vos aviez été satisfait du jeu ? Déçu ? Passé inaperçu ?Que pensez-vous du jeu ? De la narration, l'histoire, etc ?

posted the 01/14/2022 at 02:12 PM by sephrius