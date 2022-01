Je suis entrain de me refaire un 2ème run complet sur le jeu (sur Switch, je découvre la version portable qui est d'ailleurs excellente, une vraie réussite d'avoir réussi a tourner le jeu sur ce support même si avec des concessions, mais ça reste très beau)Et je prend autant, sinon + de plaisir que la 1ère fois.Surtout je constate que ce jeu des années et même une génération après reste encore une référence absolu dans le genre car tout est maitrisé a la perfection et ces standards sont poussés tellement haut que les jeux qui s'en inspire n'arrivent pas a l'égaler.Que ce soit dans la qualité de son écriture, ces quêtes narratives qui sont certainement le plus gros point fort du jeu et la relation entre les personnages (il y'a que la trilogie Mass Effect où j'ai eu un sentiment similaire) la qualité de son open world qui se joue dans des petits détails mais qui du coup le rende vivant et plus agréable a parcourir de fond en comble que beaucoup d'autres.Graphiquement il reste encore très beau aujourd'hui, l'OST est une petite pépite, les DLC sont autant, voir meilleur que le jeu de base (Blood and Wine proposant une durée de vie supérieur a beaucoup de JV complet)Je n'apprend rien à personne mais j'aimerais savoir si d'autres partagent mon ressenti ?Depuis 2015, il y'a qu'un seul jeu qui m'a donné ce sentiment de parcourir une expérience qu'on ne vit qu'une fois tous les 5 ans, voire 10 ans... Zelda BOTW. Dans un style différent du monde ouvert mais tout autant marquante.