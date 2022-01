En renvoyant les vidéos d'Edward sur l'histoire des consoles en particulier celles de Sega.Je me suis posé une petite question.Et SI Sega avait gagnée ? Et Si Sega était toujours constructeur de consoles ?Admettons que la gueguerre interne entre Sega Japon et Sega USA n'ait pas eu lieu, que la Saturn soit un peu plus cohérente, qu'elle ait bien mieux marchée face à la PS1, grâce à un vraie jeu Sonic et 2-3 autre licenses.Et que après la Dreamcast ait également bien mieux marchée? Il se serait passer quoi ensuite ?Moi personnellement je pense que Sonic aurait connu moins de galère, que Shenmue serait déjà à son EP 7/8, que Soul Calibur serait encore une exclue Sega.Peut être que ca serait Nintendo qui se serait écroulée, peut être que Microsoft n'aurait jamais osé se lancer, peut être que les éditeurs tiers se seraient partagée entre Sega et Sony et qu'on aurait les Pro S contre les Pro S ?Vous en pensez quoi vous ? Est ce qu'en 2022 on aurait pu attendre le prochain Sonic sur une console Sega ?