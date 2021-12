Aujourd'hui est mon dernier jour avec The Initiative et Xbox Game Studios. Je fais des adieux doux-amers à mes coéquipiers qui m'ont tant appris et ont cru en moi si profondément au cours des trois dernières années. Quel incroyable voyage cela a été. Merci de m'avoir donné l'occasion de servir un groupe aussi talentueux. Maintenant il est temps pour une nouvelle aventure...''

Chris O'Neill qui était à The Initiative depuis janvier 2019 jusqu'à présent en tant que Design Lead et plus récemment, Design Director pour le nouveau jeu de la franchise Perfect Dark, a annoncé son départ de The Initiative.O'Neill a précédemment travaillé en tant que responsable du design chez le studio Santa Monica sur God of War 2018 et chez Kojima Productions Los Angeles pour Metal Gear Solid V. Depuis le début de l'année, il occupait le poste de directeur du design chez The Initiative pour le nouveau Perfect Dark, après avoir succédé à Drew Murray, qui a quitté le studio en janvier.Le réalisateur est venu annoncer son départ du projet, sur son Linkedin en disant:C'est le deuxième directeur du design qui part cette année donc.Ils en parlaient également hier sur le forum Xbox de Resetera.A partir d'ici :Bon c'est sûrement un des 3 jeux des jeux que j'attends le plus sur Xbox, donc j'aime pas trop ça.