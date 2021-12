JeuxActu 17/20

JVC 16/20

ActuGaming 7/10

On l’avait déjà pressenti lors de notre preview il y a deux mois, et c’est désormais une vérité : Astérix & Obélix Baffez-les Tous! est bel et bien la petite pépite que Microids et Mr Nutz Studio nous ont promis. D’une beauté hallucinante (et ce quelle que soit le support choisi, pas de downgrade, même sur Nintendo Switch), le jeu jouit en sus d’un gameplay solide avec un brin de stratégie assez inattendu. Là où les beat’em all récents exigent un sens du combo, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous! apporte une touche Musô-like inédite que personne n’a vu venir. Et c’est à travers ce postulat de départ que le gameplay du jeu a été construit, avec des attaques qui stun ou one-shot direct en plus des combos classiques. Ici, il est en effet question de gérer le flux massif d’ennemis qui arrivent de chaque côté de l’écran, pour éviter le game over qui arrive d’ailleurs très souvent. Car contrairement aux a-priori, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous! n’est pas un jeu qui se termine aussi facilement qu’on veut bien nous faire croire. C’est certes un jeu grand public, mais il ne sera pas rare de ragequit lors de certains passages bien ardus, sans doute aussi parce que les développeurs ont rendu les items de guérison rares. Il va falloir en effet réfléchir avant de consommer une pomme ou un sanglier rôti, mesurer si c’est le bon moment ou attendre la prochaine vague pour reprendre un peu d’énergie. Dans un monde idéal, on aurait aimé que les persos disposent de furies qui manquent cruellement, que les mini-jeux ne soient pas aussi inintéressants, qu’on puisse profiter de réelles cinématiques animées (laissez Dessoly s’exprimer bon sang, lol) et que les boss ressemblent vraiment à des ennemis de fin de niveau. Difficile cela dit de jeter la pierre à Microids et Mr Nutz Studio quand on voit à quel point ce titre respire la passion de tous les côtés. Quoiqu'il arrive, c'est de la bonne came, vous pouvez y aller.Avec Astérix & Obélix : Baffez les tous, Microids ouvre un tout nouveau livre. Habitué aux adaptations de l'univers de Goscinny et Uderzo, l'éditeur a changé son cheval de bataille pour revenir aux sources. Et ça marche ! Avec son style rétro (que ce soit au niveau de la forme comme du fond), ce nouveau jeu parvient à rendre l'hommage que cette oeuvre mérite. Le principe colle parfaitement à l’univers et l'expérience est équilibrée sur tous les points. De là à dire qu'Astérix & Obélix : Baffez les tous est la meilleure adaptation, il n'y a qu'un pas que certains ne manqueront pas de franchir. Une chose est sûre, ce beat'em up est le fruit du travail de véritables passionnés et cela se ressent en jeu.Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! constitue un retour gagnant de la part des deux gaulois. Engageante dès son annonce en vidéo, la tendance beat’em up 2D old school opérée par Mr. Nutz Studio et Microids nous enthousiasme bel et bien manette en main. Les développeurs nous propose une œuvre fortement basée sur l’esprit de la bande dessinée, qui se ressent dans chaque aspect du titre. De son concept à sa narration en passant par sa direction artistique ou ses agréables compositions, le titre joue sur la fibre nostalgique. Cependant, aussi sympathique soit-elle, l’expérience ne dure que quelques heures, et une fois le mode Aventure terminé, on peine à distinguer les raisons d’y retourner. Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! nous donne souvent l’impression que, à tellement vouloir se tenir aux fondements d’une formule intéressante, les développeurs n’ont pris que trop peu de risques pour y donner de l’épaisseur et de la profondeur. Un certain goût d’inachevé subsiste alors, mais nul doute que les amoureux du petit gaulois passeront un bon moment.PS : Attendons d'avoir d'autres tests pour voir si ça se confirme comme une vrai bonne surprise.