Suite et fin !10)- Le 7 ème monde du jeu n'a malheureusement que deux niveaux, un assez long et l'autre ou Rayman fait du snowboard. Mais qu'importe, ces deux niveaux sont excellent !9)- La Toundra Snowhorn est le territoire des mammouths, appelé Snowhorn dans le jeu. C'est pas un endroit très grand mais j'ai quand même pris une claque surtout pour le rendu de la neige qui était absolument magnifique pour l'époque. La Toundra est dominé par la Montagne de Glace, là où est retenue captif Tricky que Fox devra sauver.8 )- Musique géniale, ambiance géniale. J'ai bien aimé comment le temps change au fur et à mesure de l'avancée du niveau. Il est malheureusement un chouilla trop cours...7)- Comme pour le monde d'Ariamis de Dark Souls. Le château de Cainhurst est un niveau totalement optionnel mais il serait dommage de passer à côté tellement il est ouf. Ce château sous la neige, imposant et éclairé par la pleine lune en jette ! Un petit air de "La Belle et la Bête" mais en plus glauque.Que dire du boss aussi, le Martyr Logarius qui est l'un des plus balèze du jeu et qui offre un combat dantesque.6)- J'adore ce niveau ! Surtout pour son immense désert glacé à perte de vue et que l'on peut explorer ! D'ailleurs, comme pour Tabora, il faudra s'y risquer si on veut choper un Boulon d'or et faire face aux danger qui y rôdent, comme les yétis ou encore ces dragons de glace imposant qui tire des lasers et qui font masse dégâts.5)- La meilleure course du jeu pour moi, ni plus ni moins, avec une musique géniale. Pas grand chose d'autre à dire.4)- Mon troisième donjon préféré du jeu. Je me souviens avoir pas mal galère la première fois que je l'ai fais. Surtout avec l'énigme des blocs de glace bien relou. J'adore le fait que ce donjon est en fait un manoir de yétis, je trouve le concept génial et marrant. Dommage que le boss soit assez pourri mais le temple lui est super. Et le boulet, arme de destruction massive est assez marrant à utiliser.3)- Pour changer un peu de la station en bord de lac du premier, que j'adore aussi hein. Mais ici, ce niveau n'a rien à lui envier. La poursuite des infectés avec Abby mettait bien la pression, sans parler de l'escapade avec Dina à dos de canasson. Plein de moment marquant que je préfère taire mais c'est un peu "là où tout commence".2)- La meilleure planète du jeu pour moi avec les Jardins Venteux, ce niveau c'est du fun en barre.1)- Beaucoup ne seront peut être pas d'accord avec cette place mais pour moi, c'est le meilleur niveau de neige parmi les jeux que j'ai fais. Tout est absolument génial. Le village magnifique avec son ambiance Noël, la partie avec Chasseur ou il faut chasser des yétis d'une maison ou encore la citadelle de glace ou il faut allumer des radiateurs car on se les gèle comme le dis si bien la reine de glace !Dommage que ce soit pas le spyro le plus connu de la série mais bordel ce niveau/monde il faut y jouer pour comprendre à quel point il est excellent !!!Pas simple en plus de ça.Ex Æquo- Impossible de départager les deux tant ils sont différents. Alors j'ai décidé d'attribuer la première place au deux. La planète de glace sur laquelle évolue Samus dans MP est tellement géniale. Une vidéo vaut parfois bien plus que de simple commentaire alors je vous laisse !J'espère que ce top vous aura plu, je vous dis à bientôt pour un nouveau top/flop et bonne fin de week-end !