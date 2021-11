Nouveau top et comme son nom l'indique, voici un top qui désigne à mon sens le meilleur niveau de chaque Mario 3D. Bien entendu subjectif. Donc à savoir 7, Mario 64, Sunshine les deux Galaxy, 3D Land, World et Odyssey donc un total de 7. Je vous propose de les découvrir sans plus attendre.Super Mario 64 :- Un level extrêmement réussi et bien évidemment le meilleur du jeu selon moi. Il est difficile, jouissif, beau et fun. Il peut être assez prise de tête tout de même car certains saut parfois peuvent être millimètré mais il reste excellent.Super Mario Sunshine :- J'ai hésité avec la Baie Noki que je trouve excellent aussi mais c'est finalement le Port Ricco qui l'emporte selon moi. La musique est excellente, pouvoir se balader comme ça sur les grues avait ce côté jouissif. Sans oublier la course fun avec les calamars ou encore le dernier niveau "Insatiable Yoshi" qui est bien chaud mais fun. Puis l'ambiance est génial, avec le gros poulpe en boss, le level design est bien foutu bref un excellent niveau.Super Mario Galaxy :- Difficile mais bon faut bien en choisir un tant Mario Galaxy déborde de niveaux géniaux mais si je devais en choisir un seul, ça serait le volcan de glace du monde numéro 4. Déjà parce qu'il est magnifique, ces aurore boréale dans l'espace, ça fait toujours son petit effet. Il est fun, pas trop simple non plus mais surtout avec son mélange de glace et de feu, je trouve le concept génial. Se retrouver submerger par la lave, et ensuite faire du patin à glace était juste ouf.Super Mario Galaxy 2 :- Un niveau assez impressionnant, surtout avec ces espèces de hippopotames géant de lave super bien fait. Le niveau est super joli, le plus impressionnant du jeu selon moi. Cette lave bien que dangereuse est trop belle ! Mais pas que, le niveau est assez difficile, mais tellement agréable à parcourir. Et la musique est génial aussi, tout les ingrédients d'un niveau réussi en somme.Super Mario 3D Land- Tout simplement le niveau ultime du jeu. De la plate forme bien tendue surtout si on a pas le costume Tanuki. Rien de plus à ajouter, je vous laisse avec la vidéo.Super Mario 3D World- Je ne sais plus son nom exact mais c'est le meilleur niveau du jeu selon moi. Il est simple mais tellement fun ! Foncer à toute allure comme ça était trop cool. Parfois, je le refaisais juste pour le plaisir. J'aurai quand même aimé qu'il soit un poil plus long et plus difficile mais bon..Super Mario Odyssey- Le niveau qui a été le plus bosser du jeu et ça se voit. Il est gigantesque, inventif, beau, long et fun. Que ce soit la pyramide, le désert ou encore le petit village mexicain, c'est un plaisir de le parcourir surtout qu'on y reste un sacré bout de temps car je crois que c'est celui qui demande le plus de lune. Si tout les niveaux avaient été comme celui là, Best Mario 3D ever, ce n'est malheureusement pas le cas...Voilà, un petit top comparé à ceux que j'ai l'habitude de faire. J'espère qu'il vous plaira quand même. Et vous alors, le meilleur niveau de chaque Mario 3D que vous avez fait, c'est lesquels ?PS :