Ce partenariat avec Panda Global est la prochaine étape dans les efforts de Nintendo pour créer un environnement compétitif plus cohérent, amusant et accueillant pour nos joueurs et fans. Nous sommes fiers de nous associer à une organisation comme Panda Global pour célébrer et soutenir la communauté compétitive en constante croissance de Super Smash Bros. et créer un espace où tous les joueurs peuvent tester et perfectionner leurs compétences en compétition.

Célèbre franchise spécialisée dans l’eSport, Panda fait donc très, très fort et a réussi à convaincre Nintendo de rejoindre la cause : le tout premier circuit compétitif Super Smash Bros., officiellement appuyé par Nintendo, aura donc lieu en 2022 en Amérique du Nord. Encore plus impressionnant : celui-ci se fera sur le dernier opus Ultimate bien sûr, mais aussi et sur le culte volet Melee, sorti sur GameCube en 2001 !Pour ce premier, les qualifications se feront grâce au mode en ligne tandis que pour le second, un événement physique sera organisé dès que Panda et Nintendo auront jugé que les conditions sanitaires le permettront. Les joueurs du Canada et du Mexique pourront également concourir.Cette participation de Nintendo signera également l’arrivée de cashprizes plus conséquents, permettant de dynamiser le secteur de Super Smash Bros et surtout, de récompenser les joueurs de façon plus pertinente. Plus d’informations sur les championnats et les sommes d’argent seront dévoilées prochainement.Devant ce changement de politique majeur, les joueurs sont donc en ébullition. Il pourrait bien s’agir d’une porte ouverte à de toutes nouvelles perspectives : l’arrivée d’un géant comme Nintendo s'annonce comme un joli coup de fouet, la firme emboîtant alors le pas à Capcom qui, lui aussi en son temps, a décidé d’investir massivement dans l’eSport. Il est d’ailleurs étonnant de constater la déclaration de Bill Trinen, Directeur du Marketing Produit de Nintendo of America, qui contraste drastiquement avec les précédents dires de l'entreprise.