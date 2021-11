Je suis tombé sur ça à l'instant, c'est un combat de mini-Boss, une statue de chat mobile avec une grosse épée...alors déjà c'est de très mauvais gout mais en plus les animations sont encore plus ignobles que les animations d'un Boss de Tenchu 1...Non mais franchement je suis hype par le jeu, j'adore le studio depuis toujours, mais là j’espère que c'est uniquement présent dans la béta, c'est pas possible de foutre un Boss comme ça dans le jeu et surtout en 2022.Je sais même pas c'est quoi le pire entre ce Boss catastrophique ou les pro-FS qui qualifient ça de génie dans les commentaires.Bref a voir uniquement le premier combat de sous-boss, je n'ai pas vu la suite, il y a des BOSS importants juste après dans la vidéo donc attention la vidéo entière SPOIL.