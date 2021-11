Metroid Dread ZSS (MercurySteam)



Metroid Dread est depuis sa sortie méticuleusement décortiqué (le speedrun prêt à passer sous la barre d'1 heure en any% à ce train). Si une chose peut surprendre, c'est la sorte d'absence de "Zero Suit" Samus, ce fameux bonus récompensant le joueur de finir le jeu le plus vite possible parfois sous un certain pourcentage de complétion. Dans Dread, Samus apparaît à la fin du jeu dans sa combinaison de puissance quelque soit votre score, son apparition en Zero Suit se limitant à un artwork donné au 100% ending (finir le jeu 2 fois en normal et difficile et en moins de 4h chacun) maintenant spoilé partout sur Internet.Enfin, sauf si on exclu l'écran de mort, où l'armure de Samus se brise révélant ainsi ses formes. Et bien le modèle 3D de Samus sans armure a été extrait, et on peut ainsi dire qu'il est très travaillé... Pour quelque chose qui n'apparait que 2 secondes à l'écran et en petite taille sans parler des effets de lumières autourOn note que Samus Aran apparaît avec une silhouette plus musclée, chose que vous verrez jamais à l'écran donc, en comparaison avec Other M qui est ça sa dernière apparition officielle en 3D hormis Samus Returns (mais c'est sur 3DS bref XD). Les talons, un des sujets polémiques sur le physique de Samus, ont aussi été revenu pour êtres plus compact.