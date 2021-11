Si l'idée a déjà traversé les esprits de bon nombreux fans depuis des années (allant jusqu'à produire leur propre fan-films), Yoshio Sakamoto de Nintendo le co-créateur de la série et producteur de Metroid Dread, a été interviewé auprès de CNET au sujet d'un potentiel film Metroid.Plutôt optimiste avec l'idée, mais visiblement rien dans les plans actuellement, on espère qu'un jour Nintendo validera un tel projet. Et vous, un film Metroid ça vous dit ? ( "oui oui, faites un film sur Zelda avant"... Je peux l'entendre d'ici

posted the 11/06/2021 at 10:12 AM by masharu