Les ventes continues deet la monétisation depermettentà la franchise d'atteindre des sommets records pour ce deuxième trimestre.vient de publier son rapport détaillé sur les ventes de, la franchise vient de réaliser environ 247 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2022. Il s'agit d'un deuxième trimestre recordqui a généré les meilleurs revenus depuis la sortie du jeu.À ce jour,a propulsé les revenus de la franchise à environ 7 milliards de dollars(6,925 milliards) depuis septembre 2013.représente également environ 25 % des recettes nettes totales de l'éditeur sur cedeuxième trimestre soit 985 millions de dollars.Les ventes du jeu sont également en hausse.s'est maintenant vendu àdans lemonde, ce deuxième trimestre est le quatrième trimestre consécutif où le jeu s'est vendu à 5 millions d'unitésce qui en fait plus d'exemplaires par trimestre que pas mal de jeux pendant toute leur durée de vie.Les ventes dene sont pas finies et vont surement continuer avec la sortie du remaster sur les consoles next gen ce qui devrait permettre aux revenus de la franchise d'atteindre de nouveaux sommets historiques.

