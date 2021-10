Après que les serveurs PS3 et Vita des anciens Little Big Planet aient subit plusieurs attaques DDOS, la décision a été prise de les fermer afin de sécuriser toutes les informations privées qui auraient pu être accessibles. Mais cette mauvaise nouvelle en entraine une bonne puisque tout les contenus de LBP1 et 2 sont désormais disponibles gratuitement dans Little Big Planet 3 sur PS4/retroPS5 pour tous les joueurs.La nouvelle a été annoncée dans un tweet du compte Twitter officiel de Sackboy: A Big Adventure.