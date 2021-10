Alors que certains attendent une troisieme saison pour One Punch Man apres le petit carnage que fut la seconde, Mob PSycho 100 la deuxieme oeuvre de One, lui passera devant en premier puisque Warner Bros a annoncé la production du 3eme saison nommé Mob III.Si le studio en charge du projet sera toujours le Studio Bones, le realisateur Yuzuru Tachikawa laissera sa place a Takahiro Hasui (Bungo Stray Dogs).

Who likes this ?

posted the 10/19/2021 at 03:51 PM by guiguif