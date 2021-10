... devenu réalité depuis que j'ai fais sa connaissance pour de vraiiiii ! A-ah-A-ah-A-ah... !] Et la vérité je vais vous la diiiiire... [/C'est ce que je répète frénétiquement comme un frappa-dingue après chaque tentative – qui est un échec, évidemment – pour mater " Cauchemar " ; vous savez « Cauchemaaaaar »... j'en ai maaaaarre !... Non mais c'est quoi ce délire !? Plus j'avance dans, plus je pète des plombs.Après Serris, le serpent préhistorique supersonique, après le Virus qui s'échappe de son bocal fêlé, maintenant vient Cauchemar, ou « Frotte-chemar », un catcheur violeur multi-récidiviste qui plus il te touche, plus t'en à marre ! Mais ça peut plus durer, il faut que ça ce finisse... ! Les gars, sérieux, mais... euh... est-ce que ça va ce terminer un jour ?Le pire dans cette histoire, c'est que quand tu tues un boss, y'a le virus également à éliminé... Alors quand le boss trépasse, le virus passe ; [] et TU trépasses[/] Oups...J'en suis à un point où je supputerais presque que le jeu soit constipé par nature, soit qu'une IA cachée « féminine » devienne hystérique quand le jeu fait s'afficher Samus Aran à l'écran. Alors vous allez me traiter de « complotiste » et de « misogyne », mais pourquoi ce changement de comportement soudain ?!« Elle » doit rechercher LA performance... sinon quoi ?!