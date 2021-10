Notamment qu'au cours d'une patrouille Samus est rentrée en contact avec une nouvelle forme de vie, que son armure « Power Suit » fut infectée et que la contagion se répendit jusqu'à atteindre son système nerveux. Samus est condamnée. Mais la confection in extremis d'un vaccin à partir de cellules en cultures lui est administré et lui sauve la vie, lui conférant une immunité contre cette forme de vie inconnue qui s'est développé dans la station BSL-SR-388. Son armure n'étant plus en état, elle en revêtit une nouvelle, la « Fusion Suit » et est donc toute désignée afin de mener l'enquête à bord de la station.

Hier soir, je faisais mes premiers pas sur, initialement parut sursur ma; évidemment par le biais du programme ambassadeur qui a déjà su m'initié à la licenceavec l'opus» avant de poursuivre sur «» et consort.Parce que oui, l'attention est toute portée surrécemment sorti. Et je me suis rappelé que ma connaissance de la licence se résume en fin de compte au personnage de Samus et de l'apparition qu'elle fait dans la licence vitrineJe me posais donc la question hier soir au vue de la récente sortie de: « Et pourquoi pas m'initier à la licence… »,étant le quatrième épisode, il était tout désigné. Et quelle fut ma surprise !De l'introduction à notre amarrage à bord de la station BSL-SR-388, nous sommes déjà dedans avant même d'avoir progresser d'un millimètre dans le jeu. On y apprend beaucoup de choses :Franchement, j'ai vu pire comme entrée en matière. D'autant que les graphismes sont fins, les illustrations sont chouettes, le topo est bien écrit, l'a musique de fond fait le taf et paf on est lancé. La jouabilité corsetée de notre Samus est rapidement décorsetée avec la récupération des missiles, de notre forme en boule, du tir chargé, des bombes explosives, du super saut et du saut en boule (30 minutes de jeux) et la promesse qu'à tout moment l'on puisse faire face à notre doppelgänger !promet semble-t-il autre chose que les E.M.M.I.