La rumeur d'un retour de Silent Hills by Kojima continue de faire son chemin.Apres l'etrange video cet été de Norman Reedus avec le lapin de Silent Hill 3, voici qu'on decouvre une nouvelle scene horrifique exclusive a la version Director's Cut de Death Stranding.

Like

Who likes this ?

posted the 09/27/2021 at 09:26 PM by guiguif