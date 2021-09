Vu la renommé des jeux il fallait bien s'y attendre, donc que tout ceux qui gardaient précieusement sous blister leur version physique de chez LRG (dans les 150 / 200 boules aujourd'hui) se préparent a une décote puisque Grandia HD Collection aura le droit a une sortie physique "normal" en import Asia pour le 1er Octobre prochain et est déjà disponible en précommande chez Play-Asia.Le français n'est pas encore confirmé, mais ça devrait logiquement etre le cas.Evidement on est pas a l'abris que ça arrive aussi chez nous a un moment donné.

posted the 09/17/2021 at 10:10 AM by guiguif