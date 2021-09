■Cory Barlog réaffirme que l'histoire de Ragnarök sera centrée à nouveau sur la relation Kratos/Atreus, ils veulent éviter de partir dans tous les sens comme c'était un peu le cas dans la première trilogie.■Ils sont assez confiants de pouvoir finir la saga nordique avec ce deuxième opus, c'est Cory qui a pris la décision de mettre fin à cette mythologie avec Ragnarök.■La durée de développement du jeu est à peu près similaire à celle du premier qui a pris 5 années pour être développé.■D'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle ils ne veulent pas étirer l'histoire sur 15 ans, d'où le choix de pas en faire une trilogie.■Après la sortie du premier jeu, il a fallu 2 à 3 mois aux développeurs pour trouver des nouvelles idées pour cette suite. L'une d'entre elles concernait les Lames du Chaos, qui n'étaient accessibles qu'à la moitié du jeu, ce qui a donné lieu au grappin, à la traction en chaîne et à l'écrasement au sol des ennemis en plein vol.■Pour le traîneau à chiens c'est l'idée de l'un des développeurs qui par hasard a fait du traîneau au Canada ou en Alaska.■Ils pensent aussi que les gens seront très impressionnés lorsqu'ils verront le casting final des PNJ, Ennemies...■Eric Williams (le nouveau réalisateur) dit qu'ils sont conscients du manque de variété au niveau du bestiaire et des boss dans le premier opus, ce qui est plutôt rassurant.■Ils essaient de ne pas trop en dire sur l'importance d'Odin dans le jeu, pour l'heure difficile de savoir si on l'aura en tant que boss ou si il sera juste en toile de fond.

posted the 09/16/2021 at 10:14 AM by leonr4