Nouveau top 10 encore dédié à Zelda (j'y peux rien si j'adore cette série xD ) et cette fois, après vous avoir fait le top 25 des meilleurs donjons ou le top 10 des objets, attardons nous sur le top 10 des temples qui m'ont donné le plus de fil à retordre... Épisode 3D seulement.10)- L'un des seul ? Temple de Zelda WW difficile pour ma part. Le temple du vent est le dernier donjon du jeu est sûrement le plus hard. Il est pas évident de se repérer dans ce donjon car tout ou presque se ressemble.De plus, l'autre petit personnage que vous pouvez contrôler peut se faire attraper par les ennemis et direction la case départ. Les énigmes ne sont pas difficiles au demumeurant mais le temple est assez grand et c'est un véritable labyrinthe ou il est facile de s'y perdre.9)- Ce Zelda à pour moi les meilleurs donjons de la série et ce donjon à l'ambiance Indiana Jones m'aura bien fait galère. Je me souviens avoir été bloqué pas mal de temps sur le dernier esprit à choper dans le jeu via l'odeur à suivre. Je n'avais pas vu la chaîne à tirer qui permettait de débloquer l'endroit alors j'ai tourné en rond un bon bout de temps. De plus, ces nombreux pièges mortel comme les sables mouvant ou les piques font que j'y ai laisser pas mal de cœur...- Les donjons d'eau dans les Zelda mon toujours fait chier et le TDLGB n'échappe pas a la règle. Le temple est génial mais il est dur, en partie à cause de l'eau qui faut faire couler dans le bon sens sinon on ne peut plus avancer. Heureusement, Link Zora nous permet de se mouvoir confortablement dans l'eau, facilitant les aller retour incessant et prise de tête... Les nombreux passages sous l'eau et qu'on voit pas forcément fait qu'il est facile également de s'y perdre et de pas savoir où on en est voir ou aller.7)- Mon donjon préféré du jeu mais sûrement un des plus hard surtout en MQ. Le temple est assez grand, et il est facile également de s'y perdre. L'énigme des blocs à pousser avant le couloir tordu a été assez retord la première fois que je l'ai fais. J'ai bien galère aussi à trouver le troisième esprit, le vert je crois, et son énigme des blocs à remettre dans l'ordre en étant timé, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois.6)- Un très bon donjon mais aussi l'un des plus hard. Le gallion des Sables la première fois que je l'ai fais, j'y suis resté un bon bout de temps. Le principe même du du Donjon est d'alterner passé présent pour pouvoir avancer. Je me souviens par exemple de l'œil à activer avec l'arc que je n'avais pas vu et qui fait que je suis resté un moment à tourner en rond. Il faut être très observateur dans ce donjon car on peut y être bloqué pour un rien.5)- Le deuxième donjon le plus hard du jeu pour moi, mais c'est aussi l'un des meilleurs. Déjà, on est trimballer à droite à gauche par madame yéti qui sait plus ou elle a foutu la clé... Le manoir est immense, on y perd énormément de vie à cause des ennemis qui nous gèle, et qui sont bien pénible. Heureusement, avec le boulet ça va mieux.Mais le pire du pire reste l'énigme des blocs à pousser sur la glace, surtout la deuxième fois qui fait que j'ai vraiment rager. Ça aussi plus vers la fin, je ne comprenais pas comment faire pour tuer l'ennemi qui nous barre le chemin de l'échelle, envoyant mon boulet comme un con sur lui alors que je pouvais pas l'atteindre. Un temple vraiment difficile quand même...4)- le meilleur donjon du jeu mais aussi le plus difficile... Surtout que ce donjon, il faut se le retaper dans l'autre sens. Donc en vérité, on le parcours deux fois. Le donjon est immense, les énigmes sont difficile mais pas insurmontable non plus, mais demande à réfléchir. De plus, il est très long ce qui fait qu'on peut parfois perdre patience... Il faudra alterner avec pas mal de masques si on veut s'en sortir. Après oui, le Donjon est dur mais il est aussi vraiment génial donc ça compense !3)- Un donjon sous forme de véritable case tête chinois... L'idée sera de rassembler les morceaux de la triforce, chose pas simple car c'est un véritable casse tête, étant donné que certains zones ne sont pas accessible dès le départ. Il faudra pour cela bouger des pièces qui sont en faite les salles du temples, et "jongler" avec celle ci pour avoir le bon chemin, MAIS on se retrouve souvent coincé car le casse tête est une plaie. Mais quoi de mieux que des mots pour vous illustrer la difficulté du bouzin ? Une vidéo du Hooper pardi !2)- Un cauchemar celui là, même si j'ai trouvé pire... Le temple de l'eau est culte pour sa difficulté. Son casse tête avec l'eau a monter ou à descendre est relou... Souvent, les joueurs redoute ce donjon en refaisant OOT. Même si maintenant, je le parcours plutôt tranquillement, vu que je le connais, je peux vous assurer que la première fois, j'y suis resté bloquer des heures !!! Je me souviens d'ailleurs devoir chercher une clé que je n'avais pas, et je ne savais pas du tout où elle était, ce qui fait que je passais mon temps à remonter ou descendre le niveau de l'eau et à rager comme un porc.Le temple était aussi assez pénible sur N64 car on passait notre temps dans le menu à mettre ou retirer les bottes de plomb... Mais le comble, c'est qu'en Master Quest, le temple est super simple ! Vraiment un gros troll des devs...1)- Il a détrôné le temple de l'eau pour moi en terme de difficulté. Celestia bien que ce soit un super donjon je trouve, est également le plus hard selon moi de tout TP.Bourré de salles, immense et sur plusieurs étage, se perdre là dedans est très facile... Il faudra souvent revenir sur ses pas, et s'accrocher au machin volant était bien relou car tu savais jamais dans quelle direction ils allaient... Par contre, le double grappin était mega fun et voir Link se la jouer Spider-Man avait quelque-chose de jouissif !Mais bon, j'ai rager, j'y ai bien passé plus de deux heures, j'irai même jusqu'à dire 3. Je crois même que j'étais aller voir une soluce à un moment tellement ça me gonfler... Et j'ai eu du mal à trouver la clé du boss en plus de ça... Bref, un calvaire mais bon ce temple je l'adore quand même.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, comme dab, dites moi dans les commentaires quel temples vous, vous auriez mis, peut être qu'il ya ceux de mon top. Je vous dis à samedi ou dimanche prochain normalement pour un nouveau top !