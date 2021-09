Japan Studio n'allait nulle part et avait des problèmes de gestion. Tous leurs plus gros succès étaient co-développés, alors Sony a pensé qu'ils pouvaient simplement étendre xDev et garder Asobi (qui est leur IP la plus réussie). Sony a essayé de relancer Japan Studio à plusieurs reprises, mais cela n'a pas fonctionné. C'est la raison pour laquelle ils prennent un nouveau départ. Sony veut une grande propriété intellectuelle japonaise qui soit un succès mondial tout en ayant du succès au Japon. Ce n'est pas le cas actuellement, et Gravity Rush ou Knack n'y sont pas parvenus.

Malgré la fermeture de Japan Studio, Sony a répété à de nombreuses reprises (via des interviews de Hermen Hulst et Jim Ryan) que le Japon est un territoire qui compte toujours même si les ventes suivent de moins en moins contrairement à Nintendo. Si Team Asobi recrute en masse pour bâtir une équipe de développement pouvant travailler sur plusieurs projets se basant sur la licence à succès Astro, il semblerait qu'un nouveau studio soit en développement depuis début 2020.A la maniére de The Initiative chez Microsoft, Sony recrute une dream team composée de développeurs vétérans de l'équipe Resident Evil de Capcom, des développeurs de Square Enix ainsi que des développeurs de Konami (apparemment, beaucoup de vétérans ont été licenciés après la restructuration de Konami plus tôt cette année). Ce nouveau studio aurait pour mission de produire des jeux à gros succès au Japon et en Occident à l'échelle de Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry ou Metal Gear Solid.Une revelation aura potentiellement lieu d'ici quelques années. Le premier jeu est encore au début de son développement et le recrutement continue encore. L'information vient d'un "insider" qui avait déjà évoqué le rachat de Housemarque avant qu'il soit officialisé.Pourquoi avoir fermé Japan Studio pour créer cette nouvelle structure ?