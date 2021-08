(La jaquette Saturn)



Nightdive Studios, le spécialiste de la "modernisation" des jeux "rétro" (Turok et Turok 2 "remaster" ou encore Shadow Man "Remaster"), s'occupe de Exhumed (le nom US est Powerslave, le nom Japonais est Seireki 1999 : Pharaoh no Fukkatsu) sortie en 1996 sur Saturn et 1997 sur PS1 et PC.