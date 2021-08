Je viens de finir les 4 épisodes de la série Resident Evil Infinite Darkness sur Netflix, la fameuse série ultra dramatique de Capcom...et mon dieu que c'était infligeant même pour un gros fan comme moi.Mon avis très très très très rapide sur cette immondice.On commence déjà avec l'aspect visuel, honnêtement ça fait beaucoup trop JV, que ce soit graphiquement ou dans la mise en scène, on est vraiment pas loin d'un Ending CGI PS3 de Tekken, parfois c'est même pire...les scènes dans l’espèce d'Irak fictif c'était vraiment pas loin du gameplay de MGS 4 en 2008. C'était tout simplement honteux.Pour l'intrigue rien ne va non plus, elle est complètement insupportable dans le sens que ça fait plus de 25 ans maintenant que la série nous balade avec un scénario digne d'un enfant de primaire. C'est-à-dire un vilain Virus, le fameux complot américain a la con et le méchant très méchant mais finalement pas si méchant...Faut vraiment faire évoluer ça en urgence, si Code Veronica ou plus récemment RE 7 et 8 relève un minimum la série a ce niveau, c'est toujours pas ça malheureusement.On prie pour RE9 mais en attendant Resident Evil Infinite Darkness est oubliable au possible, tout ça a cause d'un scénario catastrophique, d'une CGI indigeste, d'une mise en scène trop pro JV, d'un rythme soporifique, d'un dynamisme perturbant et enfin de personnages beaucoup trop transparents (Claire) et beaucoup trop caricaturaux.Cette série est un ratage total, je vous la recommande uniquement si vous êtes malade au lit avec 38 de fièvre et a court de Doliprane...Note : 2/10 Un désastre pur et simple.