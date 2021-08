Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de l'extension de stockage SSD M.2 de la PS5 par Digital Foundry :







Rétrocompatibilité PS4





Sur les jeux PS5





Transfert des jeux





Résumé Analyse technique de l'extension de stockage SSD M.2 de la PS5 par

■Firmware 2.0 testé dans sa version bêta.■C'est possible d'utiliser le SSD sans dissipateur thermique.■Les performances entre le SSD interne de la PS5 et le SSD Samsung 980 Pro dans sa version 500 Go semblent identiques dans la plupart des cas.■Même si les temps de chargement peuvent varier d'un test à l'autre (par exemple jeux PS4 en rétro ou jeux PS5 natif) les résultats obtenus par le Samsung 980 Pro sont généralement meilleurs que ceux du SSD interne sur les jeux testés à l'exception de Battlefield 5.■Sur les jeux natives PS5 le 980 Pro délivre des résultats presque identiques à ceux du SSD interne.■Au niveau de la vitesse d'écriture, la copie des données se fait sur le SSD M.2 plus rapidement que sur le SSD interne.■Le transfert de Cyberpunk 101 Go du SSD interne de la PS5 vers le SSD M.2 prend 79 secondes ce qui représente un taux moyen de 1,42 Go/s ce qui est excellent compte tenu de la taille du jeu.■La copie varie d'un jeu à l'autre, par exemple Battlefield 5 depuis le stockage interne en est sur une vitesse de transfert moyenne de 0,87 Go/s.■Final Fantasy XV c'est 0,82 Go/s.■En revanche du SSD M.2 vers le SSD interne de la PS5 cela prend plus de temps. Il faudra compter sept minutes et 18 secondes pour Cyberpunk 2077 soit seulement 0,23 Go/s ce qui est énorme comme différence même si en vrai le SSD de la console n'a pas besoin de vitesses d'écriture fulgurantes, pareil pour Final Fantasy XV et Battlefield 5 avec un taux de transfert moyen de 0,23 Go/s.■DF recommandent d'opter pour des SSD à 7000 Mo/s comme l'a suggéré Mark Cerny l'année dernière.