En gros votre temps de jeu est reparti de quelle manière selon la plateforme ?



Sachant qu'il peut évoluer selon les sorties de jeux bien entendu.



Alors grosse modo depuis depuis quelques mois, je dirais:



PS5: 70% : une grosse partie pour Wreckfest et Star Wars Battlefront 2 en ligne et le reste ce sont des jeux solo.

XSX : 25% : essentiellement du FH4 (j'y joue depuis des mois) et quelques nouveautés du Gamepass comme The Ascent actuellement.

Switch : 5% je me sers quasi plus de cette dernière, excepté pour quelques shoot em up et un indé. En attendant SMT5.



Smartphone j'y joue plus depuis des années, mes anciennes consoles idem ca fait des lustres qu'elles ne tournent plus et mon PC est trop ancien désormais pour jouer dessus.



Et vous ?