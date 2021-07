Le "Gigaleak" comme il est ainsi nommé sur les données extraites à Nintendo en 2020 continue d'être épluché. Aujourd'hui on a une liste de plus de 100 noms brainstormés et proposés par les équipes de Nintendo Japan qui aurait pu être le nom de la Wii, du temps où elle était encore nommée par son nom de code "Revolution".Des noms dont certains bien farfelus. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Neo Nintendo ? Nintendo Final Attack ? Nintendo Neutron ?Au passage vu que ça n'a pas été relayé il me semble, la semaine derrière c'était les prototypes avancés de la Wiimote qui avaient été trouvé.