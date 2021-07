Quand je pense à notre feuille de route matérielle, j’aime vraiment l’évolution de l’équipe et le travail qu’ils ont accompli (…) Nous réfléchissons définitivement à différents types d’appareils qui peuvent améliorer l’expérience de jeu. Il y a probablement du travail que nous allons faire sur le contrôleur. Je pense que Sony a fait du bon travail avec sa manette et nous en examinons une partie, et je pense qu’il y a des choses que nous devrions faire

Pour sa derniere prise de parole, le patron de la branche xbox s est attardé sur l experience de jeu notamment grace à la manette et a voulu féliciter sony pour sa dualsense et dire de faire quelque chose de leur côté.