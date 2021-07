Direct, on va faire abstraction des Color TV-Game, Game & Watch et des bornes arcades dont même la NES, la SNES ou encore la GCN auront eu des versions. Revoyons les différentes révisions ou modèles des consoles de jeux vidéo Nintendo jusqu’à la Nintendo Switch.La première console de salon de Nintendo a bien entendu reçu une nouvelle version, mais en vrai l’histoire est un peu plus compliquée mais vous le savez probablement déjà. Au Japon Nintendo avait sorti la Famicom, et la NES que l’on connait nous en occident est déjà une révision de cette Famicom avec un design plus massif afin de concurrencer Atari sur le sol américain, à l’opposé de la Famicom qui a plus des airs de jouets.En 1993 Nintendo sort une nouvelle version de la NES dont le design mixe Famicom et la SNES : la NES Top Loader (ou Famicom AV). Elle est simplement plus compacte et son design est sensiblement différente avec son homologues japonaise vu que les cartouches ne sont pas les mêmes. La NES Top Loader est d’ailleurs région-free entre Europe, Australie et Amérique.Les connaisseurs ont peut être entendu parlé de la Twin Famicom, c’est une version fabriquée par Sharp intégrant l’extension Disk System directement dans la Famicom. Exclusive au Japon.La Game Boy est évidemment connue pour ses multiples révisions. La première révision est connue sous le nom de Game Boy Pocket, une version plus compacte de la Game Boy permettant de la mettre plus facilement dans la poche. Une version rétroéclairé de cette GBP nommé Game Boy Light ne sortira elle qu’au Japon.Avec son écran couleur et ses jeux exclusifs, certains considéreront la Game Boy Color comme une console à part entière, d’autres la verront comme la révision ultime.La SNES ne connaitra pas de révision avant 1997 avec un nouveau design rendant cette console simplement très compacte. Elle gardera le même nom de SNES, mais certains l’appellent « Junior ».L’anecdote c’est que comme pour la NES, Nintendo sortira cette console en Amérique avec un design différent de la version japonaise afin de concurrencer SEGA toujours pour éviter l’image de « jouet », alors que chez nous en Europe on gardera le design japonais.Il existe aussi une modèle compacte destiné aux hotels japonais, la Super Famicom Box, dont une sélections de jeux sont pré-installés.La Game Boy Advance comme la Game Boy, recevra plusieurs révisions. La première c’est la Game Boy Advance SP, une version clapet de la GBA avec un écran rétroéclairé et fonctionnant cette fois avec une batterie. C’est facilement une des révisions les plus appréciés par la communauté encore aujourd’hui.La seconde révision vient en fin de vie de la GBA sous le nom de Game Boy Micro, une version extra plate de la Game Boy aux formes rappelant la manette de la Famicom et avec des coques interchangeables. L’argument de ventes était notamment qu’elle rentrait dans les toutes poches. La GBM ne sera cependant plus rétro-compatibles avec les jeux Game Boy et Game Boy Color.Souvent oubliée, la Nintendo GameCube a bien eu une révision mais produite conjointement entre Nintendo et Panasonic : la Panasonic Q, une version de la GCN exclusivement au Japon commercialisée par Panasonic et permet de lire des DVD (mais zonés au Japon). Il existe une seconde version avec le Game Boy Player, le lecteur de jeux GBA pour GCN, inclus d’office.L’autre console favorite c’est la Nintendo DS avec ses révisions. La première version de la Nintendo DS lui a valu le surnom de « DS Tank » tant elle était massive. C’est suite à cela que Nintendo commercialise la Nintendo DS Lite, version très mince. Pour l’histoire, j’ai eu cette DS Lite simplement parce que ma mère avait commandé a Wii et qu’on devait attendre mars pour l’avoir.Les révisions suivantes sont la Nintendo DSi et la Nintendo DSi XL dont cette dernière est une version plus grosses de la DSi. Ces deux révisions, en plus de ne plus êtres rétro-compatibles avec les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, apportent une caméra ainsi qu’une boutique digitale, le DSi Ware, qui sera la première porte d’entrée des jeux de développeurs indépendants (dont le retour de Shantae après le premier opus sur GBC où WayForward avait galéré pour trouver un éditeur). Il y aura au final très peu de jeu exclusivement DSi et se limitant ainsi à la simple utilisation de la caméra (pour Pokémon NB et NB2 la caméra est même facultative).La Wii a bien eu 2 révisions. La première c’est la « Wii Family Edition », une version quasiment identique à la Wii en terme de design mais qui enlèvera la retro-compatibilité des jeux Nintendo GameCube, dont les ports des manettes GameCube, ainsi que le socle permettant d’avoir la console en position verticale. Le devant de la console est donc adapté à la disposition horizontale.Mais Nintendo ira plus loin en fin de vie de sa console avec la Wii Mini, la seule vraie révision de la Wii au nouveau design mais enlevant en plus de la retro-compatibilité GCN la connexion Internet et donc les jeux Wii Ware + Console Virtuelle qui vont avec. Les disques de jeux se mettent d'ailleurs comme sur GCN avec le dessus de la console qui s'ouvre.Enfin, la Nintendo 3DS étant la plus récente vous avez surement en tête ses révisions, mais voici un rafraichissement. D’abord, il a eu la Nintendo 3DS XL, une version plus large de la 3DS de base comme il y avait eu avec la Nintendo DSi.Ensuite, il y a eu la Nintendo 2DS, une version « 1-bloc » (sans clapet) qui retirait la fonction stéréoscopique permettant ainsi l’effet 3D et sans lunette, ce qui scindera en 2 sous-catégories de console : La 3DS recevra ensuite 2 autres révisions, les New 3DS (avec coque interchangeable) et New 3DS XL ; alors que la 2DS recevra 1 révision, la 2DS XL qui cette fois comporte un clapet avec un design plus « smartphone ». Les New 3DS auront un léger boost technique et un meilleur affichage de la 3D stéréoscopique, en plus d'inclure un lecteur NFC.Aujourd’hui la Nintendo Switch a vous le savez 2 révisions en plus de son modèle de base : la Nintendo Switch Lite qui est exclusivement portable et est incompatible avec le moindre dock Nintendo Switch ; et la toute récemment annoncée Nintendo Switch « Modèle OLED », c’est exactement la Nintendo Switch mais avec quelques améliorations mineurs dont l'écran OLED. Pas de 4K les garsLes Nintendo 64, Pokémon Mini , Virtual Boy et Wii U n’auront pas eu de révisions.