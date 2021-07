Un livestream pour les 20 ans de Fullmetal Alchemist aura lieu le 12 juillet à 20h00 heure du Japon. Vous pourrez le regarder sur le compte YouTube officiel de Square Enix ainsi que sur le Twitter officiel du Shonen Gangan.Le live mettra en vedette les seiyus de la série Romi Park et Rie Kugimiya, qui ont doublé respectivement Edward et Alphonse Elric, et promet des annonces majeurs.Le mois dernier le Shonen Gangan a annoncé qu'une nouvelle annonce serait publiée dans le numéro d'août du magazine. En outre Square Enix a également ouvert un nouveau site pour le 20eme anniversaire de la série bien qu'il ne mentionne actuellement qu' "Coming Soon..."Parallèlement à l'annonce du live, Shonen Gangan a également révélé que Fullmetal Alchemist avait atteint plus de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde.Alors on part sur un spin off ou une suite en manga ou anime ? Un nouveau film d'animation (ou une suite a l'horrible film live) ? Un nouveau jeu ? Ou des trucs bien nuls ? Reponse la semaine prochaine.