Nouveau top 10 et cette fois, on va parler des niveaux se déroulant en prison, ou en tout cas dans un lieu clos et duquel il est difficile de s'échapper, ou de s'infiltrer également. Un top assez difficile à faire et j'espère qu'il vous plaira quand même !10)- Sam et Nathan ont infiltré une prison Panaméenne pour mettre la main sur la Croix de Saint Dismas et y trouver un indice sur le trésor de Henry Avery, le légendaire pirate. Nathan et Sam sont donc volontairement "prisonnier" par Vargas, un gardien de prison qui joue double jeu, lui aussi espérant sa part du trésor. Malheureusement, les choses ne se doutent pas vraiment comme prévu et ça dégénère rapidement, les obligeant à quitter la prison à feu et à sang. Seul Nathan et Rafe s'en sortent indemne, Sam est malheureusement laisser pour mort...9)- Jak 2 commence alors que Jak se fait capturer par les Grenagarde et enfermé dans une prison puis torturer avec de l'Eco Noire par le Baron Praxis. Pendant de long mois, Jak subis les tortures horrible de son bourreau. Heureusement, son pote Daxter vient à la rescousse (d'ailleurs, son cheminement peut être vu via le jeu Daxter sur PSP) et le libère de cette horrible prison. L'alarme se déclenche et Jak et Daxter s'enfuit, alertant les gardes. Un niveau qui m'a bien marqué, surtout avec le char d'assaut qui nous poursuit en nous tirant dessus et dont l'esquive ne sera pas simple !- Black Ops est certainement l'un des meilleurs Call of Duty pour beaucoup de monde, surtout grâce à sa campagne solo très solide, avec une histoire ultra bien fichu mais un poil difficile à comprendre. Une des missions du jeu vous demandera de vous échapper d'un camp de travail, un enfer appelé Vorkuta ! Aidé de Reznov, vétéran russe de la Seconde Guerre Mondiale, Mason et lui devront tout faire pour s'échapper. Trucider le garde avec une pierre et voler les clés dans la phase 1, pousser un chariot pour éviter de se faire arroser par les balles, ou encore neutraliser un hélicoptère, "détruire la bête ailée" comme ils disent. Bref, l'action est non stop, ça en met pleins les mirettes et c'est certainement une des meilleures missions tout Cod confondu !7)- Une prison un peu particulière puisque situer dans une chambre... En effet, dans cette séquence uniquement disponible dans le DLC Vidéo Interdite Vol 1, vous incarnez Clancy prisonnier de Marguerite Baker, enfermé dans une chambre, attaché à un lit et obligé de manger son ragoût immonde.Votre objectif ? Évidement s'échapper de la chambre, via une série d'énigme vraiment bien fichu et surtout amusante à réaliser. Ça sera pas facile car Marguerite viendra vérifier si tout est en ordre à 3 reprise, et vous avez un compte à rebour pour tout remettre en place et gare à vous si ya un truc qui cloche...Marguerite petera un câble et finira par vous tuer si bouger du lit et si elle s'en aperçoit. C'est fun, stressant, bien conçu et pas ultra simple la première fois, c'est bien trop cours malheureusement et niveau rejouabilite quand on connaît c'est zéro mais j'ai quand même beaucoup aimé !6)- Fox s'aventure dans la forteresse Cloudrunner pour trouver la Pierre Tellurique de l'océan, et sauver la reine Cloudrunner par la même occasion. Malheureusement, la forteresse Cloudrunner est au griffes des Sharpclaws, et Fox est jeté en prison et dépossédé de son bâton magique. Il devra échapper à la surveillance des gardes, des sentinelles et devra duper les gardes via un déguisement leur ressemblant. Un niveau vraiment difficile mais tellement fun, avec une musique impeccable. Ça devient beaucoup plus facile une fois l'arme de Fox récupérer mais quel niveau franchement, un régal !5)- La forteresse Maudite est bien évidemment un niveau qui en a marqué plus d'un. Catapulté par le bateau dans un tonneau, la forteresse ayant aucun accès, Link perdra son épée et devra se débrouiller sans. Qui dis pas d'épée dis éviter les gardes à tout prix, repérer, vous finirez en cellule, certe pas difficile pour s'y échapper mais vous devez tout vous refaire. En plus d'échapper au garde, il faudra également neutraliser les projecteur pour ne pas se faire repérer. Un niveau vraiment à la "Solid Snake" excellent et très bien pensé dans un Zelda. La musique, l'ambiance, tout est génial dans ce niveau !3)- Capturé par Marco Bartolli, Lara se retrouve enfermée dans une cellule sur une gigantesque plateforme pétrolière. Il faudra faire une petite énigme pour s'échapper, et à peine un pied dehors, l'alarme se déclenche et les hommes de Bartolli viennent vous arrêter. Lara devra retrouver ses armes pour se défendre, autrement elle devra vite s'enfuir en trouvant des cartes d'accès, traquer par les hommes de Bartolli.Même dans l'eau, elle sera harcelée par des plongeurs avec leur harpon. Un niveau vraiment génial mais aussi extrêmement difficile, car très long.2)- Un lieu bien glauque se dresse devant le journaliste Miles Upshur. Voulant découvrir ce qui se passe ici, Miles, en ayant trop vu, bouclera son enquête et voudra à tout prix s'enfuir d'ici au plus vite, traqué par de dangereux psychopathe. Malheureusement, il se retrouve malgré lui enfermer dans cet asile glauque et devra par tout les moyens tenter de s'échapper et survivre. Je vais pas vous faire un dessin, Outlast est certainement une des meilleures expériences dans un lieu confiné, les développeurs ayant eu la bonne idée de démunir totalement le joueur, pour un sentiment de stress et de peur permanente. Un très bon survival horror que je vous recommande chaudement, sa suite est malheureusement moins bien je trouve...1)- Le meilleur level "prison" pour moi est de loin et celui de BAA. Tout le jeu est une réussite totale, ou presque et le sentiment d'enfermement est excellent, en proie à des dangereux détenus. Des ennemis de Batman tous très réussi, Joker et l'épouvantail en tête. Le jeu nous fait traverser des lieux mémorable comme le centre de détention, les jardins de Ivy, les égouts de Killer Croc ou encore le Manoir.Bref, une petite pépite qui mérite amplement sa première place ! Cet asile prison est un régal de tout les instants !- Totalement WTF celui là, je n'ai pas fais le jeu mais je connais bien évidemment ce passage dans MGS 2 ou on incarne Raiden qui s'échappe de sa prison totalement à poil. Ridicule, et sûrement un troll de Kojima d'avoir fait ça mais faut quand même le souligner car c'était osé et ça mérite une petite mention honorableJ'espère que ce top vous aura pluset hésitez pas à me dire dans les commentaires quel level vous ont marqué, quant à moi je vous dis au week-end prochain normalement pour un nouveau top, bon Week-end et bon jeux !