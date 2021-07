La serie fera 24 episodes et adaptera le manga en entier.Premier episode en Octobre.Serie produite chez Signal.MD et realisé par Hideya Takahashi (JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) pour la premiere partie et Kazuchisa Kise (Ghost in the Shell Arise) pour la seconde.L'OST sera signé Masahiro Tokuda (Deca-dence)