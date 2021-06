Non, pas du tout. Nous sommes très sélectifs quant aux développeurs que nous faisons venir. Notre dernière acquisition a été Insomniac, qui a très bien fonctionné. Je suis toujours à la recherche de personnes qui ont un ensemble de valeurs similaires, des ambitions créatives similaires et qui travaillent très bien avec notre équipe, dans lesquelles nous pouvons investir davantage et aider à se développer en tant que créateurs. Ce n'est pas comme si nous faisions des acquisitions au hasard.



Ce sont des acquisitions très très ciblées avec des équipes que nous connaissons bien. La quantité de collaboration entre notre groupe de développement externe et Housemarque, que cela soit du côté technique, du côté de la gestion de la production et même du côté créatif, a été si profonde que cela a tellement de sens pour nous de faire cela. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que l'on fait du jour au lendemain. Ilari Kuittinen (co-fondateur de Housemarque) et mon équipe travaillent sur ce projet depuis un certain temps, mais nous ne voulions évidemment pas distraire le noyau dur du studio qui travaillait à la sortie de Returnal.

Il est presque difficile d'imaginer lancer une plateforme PlayStation et que Housemarque ne soit pas présent. Ils l'ont fait à maintes reprises. Et pour ce qui est de la diversité de notre offre, Housemarque a un style très particulier. Nous parlons de bullet fest, leur approche du développement centrée sur le gameplay arcade. Ils sont très bons dans ce domaine, parce que le combat est très serré. Ils remplissent une partie unique de notre gamme de jeux que les gens ont appris à aimer et, pour nous, aller plus loin et passer au niveau supérieur avec eux est tout simplement très attrayant.

Suite à l'officialisation du rachat de Housemarque (et en attendant la potentielle annonce de celui de Bluepoint Games), GQ Magazine a pu s'entretenir avec Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment. Avec les nombreuses acquisitions de Facebook, Microsoft, Electronic Arts et Embracer Group, il lui a été demandé si on pouvait considérer que l'industrie était actuellement en pleine course à l'armement. Le néerlandais réfute totalement cela, du moins chez Sony.Hulst a également expliqué comment Housermarque va élargir le catalogue des PlayStation Studios.