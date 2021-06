Metacritic 80% (version PS5)

IGNFrance 9/10

Gamergen 17/20

Millenium 80%

JVC 15/20

(PC/PS5/XSX/PS4/XOne)( 34 Positives / 5 Mitigées / 0 Négative )Bandai Namco gâte tous les joueurs fans de RPG qualitatif avec Scarlet Nexus. Même si certains points sur la narration (sur la forme en fin de jeu) tirent un peu en longueur, le travail proposé est solide. On arrive à être surpris par quelques choix du studio, qui retombe toujours sur ses pieds tout en maintenant une cohérence scénaristique. La couche RPG, bien que légère d’apparence, se montre efficace. La DA est bonne, et la technique fait le taff. La durée de vie est bonne, en proposant une rejouabilité plus que correcte. Au final la star de Scarlet Nexus est assurément le gameplay. C’est solide, nerveux, jouissif et surtout avec des possibilités énormes offertes. On s’adapte au bestiaire, on peaufine notre façon de jouer selon la situation. Les bastons sont plaisantes et quelques boss sont tout bonnement géniaux. Scarlet Nexus est mon gros coup de coeur de ce début d'année, et fera partie de mon top 2021 sans hésitation. D'ailleurs, j'y retourne de ce pas !Vous l'avez compris, Scarlet Nexus c'est un quasi-sans-faute pour Bandai Namco Entertainment, qui lance là une nouvelle franchise pleine d'avenir. L'univers nous rend immédiatement curieux, nous nous efforçons de vouloir comprendre d'où viennent et qui sont ces Autres. Les intrigues politiques et narratives en coulisse vont vous tenir en haleine tout le long et, une fois terminé, après avoir enchaîné les deux campagnes d'environ 25 à 30 heures chacune, vous en redemanderez ! Bandai Namco n'est pas bête, vous êtes d'ailleurs invités cordialement à regarder la diffusion de l'anime Scarlet Nexus, qui propose son premier épisode en VOSTFR librement sur Internet ! Chez nous, il faudra suivre la suite chez Wakanime dès le 1er juillet ! Il y a tellement à raconter dans cet univers où tous les personnages, même secondaires, sont multifacettes et attachants. Sans parler des rebondissements scénaristiques, qui risquent de vous motiver à relancer la seconde campagne pour comprendre tout ce qui s'y passe et tirer le maximum de ce jeu unique et si plaisant ! Pour une fois, nous sommes en face d'un jeu parfaitement équilibré qui plait autant à travers ce qu'il nous raconte qu'avec son gameplay efficace et profond. Vivement la suite !Scarlet Nexus réussit l'exploit d'accrocher dès les premières minutes. Un univers dense couplé à une D.A. efficace et surtout un gameplay qui frôle l'exceptionnel font de cette nouveauté un titre à ne pas manquer cet été 2021. Kenji Anabuki, réalisateur du titre, nous offre ici un jeu rafraîchissant avec un monde cohérent sur tous les points, et ce, malgré les faiblesses que peuvent être les activités secondaires ou les quelques environnements parfois trop vides. La volonté de plonger le joueur dans un Shonen est palpable et plus qu'agréable tant le pari est réussi. On ne peut que féliciter et encourager cette prise de risque qui s'est avérée plus que payante.Scarlet Nexus est une franche réussite pour ce qui est de l'action. Avec ses combats nerveux et survoltés, on se rend rapidement puissant manette en main, surtout dès lors que l'on peut emprunter le pouvoir de ses alliés à la volée. Cette action est aidée par framerate qui ne flanche pas sur consoles next-gen malgré le déluge d'effets à l'écran qui peuvent engendrer des soucis de lisibilité. Si l'univers proposé est visuellement attrayant, on regrette de ne pas pouvoir plus en profiter à cause d'un cruel manque de contenus annexes. Idem pour ce qui est de l'histoire certes intéressante mais qui est desservie par une mise en scène plus que minimaliste. Un bon premier jet qui, on l'espère, servira de base solide à une suite plus ambitieuse dans les années à venir.